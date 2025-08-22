Glasfaserausbau in Illertissen – warum passiert nichts?

Spätestens seit dem Jahreswechsel 2022/23 ist das Thema Glasfaserausbau in Illertissen im Gespräch. Nach der Werbephase, in der die Telekommunikationsfirma Deutsche Glasfaser von einem Infobüro aus und mit Vertretern für ihre Verträge geworben hatte, scheint die Sache eingeschlafen zu sein, obwohl die damals verlangte Mindestanzahl von einem Drittel aller Haushalte erreicht worden war. Was ist los?

Wilhelm Schmid

89257 Illertissen

Glasfaserausbau