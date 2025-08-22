Icon Menü
Glasfaserausbau in Illertissen: Warum der Fortschritt auf sich warten lässt

Illertissen

Glasfaserausbau in Illertissen – warum passiert nichts?

Ein Drittel der Haushalte in Illertissen wollen schon längst das schnelle Internet. Aber die Deutsche Glasfaser bittet um Geduld.
Von Wilhelm Schmid
    Über 30 Prozent der Illertisser Haushalte wollen einen Glasfaseranschluss. Doch sie müssen warten.
    Über 30 Prozent der Illertisser Haushalte wollen einen Glasfaseranschluss. Doch sie müssen warten. Foto: Wilhelm Schmid

    Spätestens seit dem Jahreswechsel 2022/23 ist das Thema Glasfaserausbau in Illertissen im Gespräch. Nach der Werbephase, in der die Telekommunikationsfirma Deutsche Glasfaser von einem Infobüro aus und mit Vertretern für ihre Verträge geworben hatte, scheint die Sache eingeschlafen zu sein, obwohl die damals verlangte Mindestanzahl von einem Drittel aller Haushalte erreicht worden war. Was ist los?

