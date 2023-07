Glosse

vor 19 Min.

Ein Mittel gegen das Rauschen in Vöhringer Ratssitzungen

Plus Bei kommunalpolitischen Sitzungen in Vöhringen herrscht permanente Unruhe im Saal. Fraglich ist, ob eine neue Mikrofonanlage Besserung bringt. Eine Glosse.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Nicht immer ist alles, was an den Ratstischen landauf, landab debattiert wird, ist von den Publikumsplätzen aus lückenlos zu verstehen - rein akustisch, wohlgemerkt. Was so unterschiedliche Gründe haben kann wie eine eher introvertierte Sprechweise von Teilnehmerinnen oder Teilnehmern, ein ausgeprägter Hang zum Flüsterton oder ein angeborenes Idiom, bei dem selbst das beste Spracherkennungsprogramm passen müsste.

In Vöhringen nun kommt noch etwas hinzu, was Bürgermeister Michael Neher kürzlich treffend als permanente „Unruhe im Saal“ auf den Punkt brachte. Die kaum verklausulierte Rüge erfolgte als Replik auf das Drängen eines Stadtrats nach Anschaffung einer Mikrofonanlage für den Ratstisch. Georg Thalhofer wollte auf diese Weise einer Beschwerde Ausdruck verleihen, die ein Bürger an ihn herangetragen hatte. Der Mann hatte Schwierigkeiten gehabt, dem Flüstern zu folgen im Rauschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

