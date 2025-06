In Arbeitsteilung haben sie 50 Jahre gemeinsam gemeistert

Birsel, 67 Jahre, und Hanifi Göktürk, 68 Jahre alt, haben jüngst glücklich und zufrieden ihr goldenes Hochzeitsjubiläum gefeiert. Auf den ersten Blick verlief ihre Ehe fast mehr nebeneinander als gemeinsam: Während Hanifi Göktürk sein Arbeitsleben größtenteils in Nachtschicht bei der Firma Etimex in Dietenheim verbrachte, managte seine Frau Birsel den Familienalltag mit vier Kindern. Sie gehörte dem Elternbeirat an und brachte sich bei gesellschaftlichen Anlässen ein. Das war zu einem großen Teil in Dietenheim. Inzwischen wohnen sie wieder in Illertissen, wo sie ihre Heimat sehen.

