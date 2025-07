Ein Abschied mit Wehmut für Pater Franziskus

Nach zwei Jahren verlässt Kaplan Pater Franziskus Schuler die Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt. „Die vergangenen zwei Jahre in Altenstadt waren für mich geprägt von Begegnungen, gemeinsamen Gottesdiensten, Herausforderungen und vor allem von viel Herzenswärme“, sagte der Kaplan gegenüber unserer Redaktion noch vor seiner Verabschiedung. „Ich durfte hier nicht nur als Seelsorger wirken, sondern auch als Mensch wachsen. Für all das, was ich hier bei den Großen und bei den Kleinen empfangen habe – Vertrauen, Unterstützung, Kritik und Weggemeinschaft – bin ich zutiefst dankbar.“

