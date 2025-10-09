Icon Menü
Graffiti in Altenstadt: Unbekannte hinterlassen Nazi-Parolen, Polizei sucht Hinweise

Altenstadt

Graffiti mit Nazi-Parolen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben eine Hauswand in Altenstadt beschmiert. Ein Strafverfahren läuft.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte haben in Altenstadt eine Hauswand beschmiert.
    Unbekannte haben in Altenstadt eine Hauswand beschmiert. Foto: Alexander Kaya

    Schmierereien sind am Mittwoch an einem Wohnhaus im Finkenweg in Altenstadt gemeldet worden, darunter Nazi-Parolen. Das berichtet die Polizei Illertissen.

    Unter anderem findet sich der Schriftzug „Heil Hitler“. Die Täter seien bislang unbekannt. Durch die Polizeiinspektion Illertissen wurde zwischenzeitlich ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Nun bittet die Polizei Zeugen, die am 7. Oktober verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts machen konnten. Hinweise werden unter Telefon 07303/96510 entgegengenommen. (AZ)

