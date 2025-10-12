Der Besuch von „Gras und Krempel“ wird zum Herbstspaziergang schlechthin

Nichts vermochte die gute Laune beim Gartenflohmarkt „Gras und Krempel“ am Samstag zu trüben, zumal die wärmende Oktobersonne zahlreiche Menschen auf die Illertisser Jungviehweide lockte. Der Jahreszeit entsprechend ist die Saison für die Staudengärtnerei Gaißmayer mit einer Fülle wogender Gräser und intensiver Herbstblüher zu Ende gegangen. Zugleich wiesen Trockengestecke nach Kriterien der Slow-Flower-Floristik auf die bevorstehende kalte Jahreszeit hin. Auch die Auslagen der Händler boten neben Pflanzenbehältern „Winterhartes“ wie Gartenstecker oder Hübsches fürs gemütliche Heim.

Entschleunigung also neben quirligem Flohmarkttreiben, die Mischung kam an. Genau wegen „solchem Gedöns“ komme er her, sagte Uwe Henzel aus Mosbach im nördlichen Baden-Württemberg: „Es heißt doch ‚Gras und Krempel‘, oder?“ Ein befreundeter Händler in Stuttgart habe ihm den Gartenflohmarkt in Illertissen empfohlen. Nun verbinde er beides, das Wiedersehen mit dem Bekannten und die Suche nach Deko vorzugsweise in Rost. Aber er habe auch schon einen fast 100 Jahre alten Holzschlitten erstanden. Was er damit vorhat? „Ich besorge mir einen Christbaum und stelle ihn geschmückt auf den Schlitten als Winterdekoration im Garten auf.“

Bunte Eindrücke vom Herbstmarkt "Gras und Krempel" in Illertissen Icon Galerie 9 Bilder Der Gartenflohmarkt auf dem Gelände der Staudengärtnerei Gaißmaier in Illertissen lockte viele Gäste an. Wir zeigen Bilder vom Tag.

Viele Besucher beim Gartenflohmarkt „Gras und Krempel“

Oder Bettina Braun aus Kusterdingen bei Tübingen, die mit ihrer Familie jeweils zu den Gartenflohmärkten im Frühjahr und Herbst nach Illertissen kommt. „Es ist alles schön hier, die Pflanzen, der Markt, einfach das ganze System“, schwärmte sie. Dick bepackt traten sie ihren Rückweg an. Alles soll im eigenen Garten seinen Platz bekommen. Mit einem besonderen Einfall holte sich Reinhard Gistel aus Diedorf Aufmerksamkeit für seine Retro-Artikel: Aus dem aufgeklappten Musikschrank Baujahr voriges Jahrhundert erklangen weithin hörbar Schlager von der Vinylscheibe. Er sei kein Trödler, nur Sammler von Liebhaberstücken und komme auch nur auf die Flohmärkte beim Gaißmayer, behauptete er.

Weiter drinnen im Gelände dann die erstmals als Genussmarkt auftretenden Stände mit Spezialitäten aus der Region. Unter den rund 20 Anbietenden erschien der Foodtruck im Ausmaß eines Reisebusses sensationell. Für passende Tafelmusik sorgte da die Band Brekkie’s Inn mit Folk und Weltmusik, wozu auch das herzerfrischende Jodeln von Kerstin Hesse zählte. Zum Stehenbleiben luden aber auch die dekorativen Bonbonnieren am Stand der Fruchtmanufaktur von Felix Miller vom gleichnamigen Biohof ein. Er betreibe nicht nur einen Hofladen in Bellamont bei Biberach, sondern habe sich auf die Herstellung gefriergetrockneter Früchte aus eigenem Anbau spezialisiert, erzählte der Chef. Und lädt zum Verkosten der Erdbeer-, Himbeer- oder Melonenstückchen ein, die an bunte Bonbons erinnern, aber keine sind.

Herbstliche Jungviehweide in Illertissen

Der Spaziergang über die herbstliche Jungviehweide mit Führungen durch Staudengärtnerei und Museumsgärten, wissenschaftlichen Vorträgen etwa zu Quitte, Knoblauch oder Obst für kleine Gärten endete für so manche im Museumscafé bei Kerstin Willer. Von da brauchte es nur wenige Schritte in die Dauerausstellung, welche von den Anfängen klösterlicher Gartenkultur über die Gärten von Fürsten, Bürgern, Bauern bis zu den Nachkriegsgärten zur Selbstversorgung erzählt. Es war etwa über die Gartenstadt Ulm zu erfahren, die ihre Erzeugnisse in Ulmer Schachteln und später im Orient-Express verbreiteten oder die Tulpenstadt Augsburg. Dieter Gaißmayer wusste zu den Schaukästen und Exponaten Interessantes zu erzählen: Etwa zum ältesten Gartenbuch Hortus Eystettensis (Garten von Eichstätt, 1613) als Replik des 1713 gefertigten Originalnachdrucks im Illertisser Museum oder einer Sammlung besonderer Gartenzwerge, eine Liebhaberei von ihm.