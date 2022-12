Greimeltshofen

Erster Weihnachtsmarkt in Greimeltshofen: Ein Dorf wird zur Budenstadt

Plus Zwei Familien organisieren einen Weihnachtsmarkt in Greimeltshofen. Bei der Premiere im Dorf gibt es fast 40 Stände. Was den Markt so besonders macht.

Von Claudia Bader

Mit solch einer großen Resonanz haben Melanie und Svenja Kräusle nicht gerechnet, als sie an einem Abend Ende September ihre Idee für einen Weihnachtsmarkt in Greimeltshofen auf Facebook posteten. „Am nächsten Morgen haben schon rund 30 Interessenten signalisiert, dass sie sich an dieser Veranstaltung auf unserer kleinen Farm beteiligen würden“, berichten sie. Mittlerweile ist das familieneigene Gelände am Leinfeld gerüstet und geschmückt. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, werden dort 36 Ausstellerinnen und Aussteller, Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler ein breit gefächertes Angebot präsentieren.

