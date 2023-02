Greimeltshofen

08.02.2023

Große Ehre für Rita Mutzel: Der SV Greimeltshofen ist für sie Herzenssache

Plus Rita Mutzel hat beim SV Greimeltshofen schon viele Ehrenämter ausgeübt – von der Abteilungsleiterin bis zur Wirtin des Sportheims. Jetzt ist sie Ehrenmitglied.

Von Stephan Schöttl

Sie hätte es eigentlich ahnen können. Wer derart viel für einen Verein leistet, in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten so viele verschiedene ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt hat, der kommt an einer solch großen Ehrung in der Regel nicht mehr vorbei. "Ich war trotzdem ganz schön überrascht", sagt Rita Mutzel. Die 67-Jährige wurde jüngst zum Ehrenmitglied des SV Greimeltshofen ernannt. Schmunzelnd meint sie: "In so einem Moment wird einem bewusst, wie alt man ist." Wobei das mit dem Alter relativ ist, denn der Sport hält sie jung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

