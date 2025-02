Grenzpolizei ertappt Ukrainer ohne Aufenthaltstitel

Zwei ukrainische Staatsbürger ohne Aufenthaltstitel hat die Grenzpolizei an der A7, Höhe Dettingen, aufgespürt. Wie die Grenzpolizei-Inspektion Memmingen-Flughafen mitteilt, haben Beamte am späten Sonntagabend auf einer Autobahnraststätte der A7 zwei ukrainische Staatsbürger im Alter von 29 und 42 Jahren angesprochen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass beide bereits ihre zulässige Aufenthaltsdauer von 90 Tagen im Schengenraum um jeweils zehn Tage überschritten hatten. Außerdem sei ermittelt worden, dass die Betroffenen in Deutschland wohnhaft gemeldet sind, jedoch über keine erforderliche Aufenthaltserlaubnis der Ausländerbehörde verfügten.

Deshalb wurden Strafverfahren aufgrund des illegalen Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel eingeleitet. Die zuständige Ausländerbehörde wird, so die Polizei weiter, über Maßnahmen entscheiden, die den Aufenthalt der Ukrainer beenden sollen. (AZ)