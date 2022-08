Die Geschäftsstelle des Bauernverbands bekommt einen neuen Chef

Thomas Graupner leitet von September an die Geschäftsstelle Günzburg/Neu-Ulm des Bayerischen Bauernverbands. Sein Vorgänger hat eine neue Aufgabe in Augsburg.

Landwirtinnen und Landwirte aus den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg bekommen einen neuen Ansprechpartner in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauerverbands. Denn der bisherige Chef dort, Matthias Letzing, hat eine neue Aufgabe: Er ist jetzt Bezirksgeschäftsführer des BBV Schwaben und übernimmt die Position von Markus Müller, der im Frühsommer zum neuen Dillinger Landrat gewählt wurde.

Matthias Letzing ist 54 Jahre alt, verheiratet und Vater von fünf Kindern. Seine Laufbahn beim Bayerischen Bauernverband begann er im November 1991. Bis Februar 1996 arbeitete er in Doppelanstellung beim BBV und bei der bbv-Beratungsdienst Steuerberatungs GmbH. Von Februar 1996 bis Oktober 2006 war er Geschäftsführer des BBV-Kreisverbandes Unterallgäu in Mindelheim beziehungsweise Erkheim. Im Oktober 2006 wechselte er als Geschäftsführer an die Geschäftsstelle Günzburg/Neu-Ulm. Zudem war Letzing als Sachverständiger für landwirtschaftliche Grundstücke und Immobilien sowie als Mediator tätig. Zum 1. Juli 2022 wurde er von der BBV-Präsidentenkonferenz zum Geschäftsführer des Bezirksverbandes Schwaben ernannt.

Matthias Letzing freut sich auf die neuen Aufgaben in Augsburg. „Meine erste Aufgabe ist es, die durch meinen Wechsel an die Hauptgeschäftsstelle Schwaben in Gang gekommenen personellen Verschiebungen in guten Bahnen zu halten und die Stellen entsprechend neu zu besetzen", wird er in einer Pressemitteilung des Bauernverbands zitiert. "Dabei tut es gut zu wissen, dass wir im Bayerischen Bauernverband hervorragende und motivierte Mitarbeiter/innen haben." Als Bezirksgeschäftsführer trägt Letzing Personalverantwortung für insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Arbeitsplatzwechsel erfolgt endgültig zum 1. September.

Umzusetzen ist laut Pressemitteilung auch die Weiterentwicklung des Bauernverbandes unter dem Titel "Rolle vorwärts". Letzing sagt: "Hier denke ich zum Beispiel an die Neustrukturierung der Mitgliederberatung über Kreisverbands- und somit Geschäftsstellengrenzen hinweg.“ Nachdem die Verbandswahlen auf Kreisebene in Schwaben abgeschlossen seien, stünden nun die Wahlen auf Bezirksebene an. "Ich bin gespannt aus welchen Personen sich der Bezirksvorstand, mit dem ich dann zusammenarbeiten darf, zusammensetzen wird", fügt der Bezirksgeschäftsführer hinzu. Ihm ist nach eigenen Angaben auch wichtig, auf die junge Generation Bäuerinnen und Bauern zu achten. Anregungen, aber auch mögliche Kritik möchte er aufnehmen und in seine Arbeit einfließen lassen.

Die Position als Geschäftsführer der Geschäftsstelle Günzburg/Neu-Ulm übernimmt von September an Thomas Graupner. Er hat vor 24 Jahren seine Tätigkeit bei der BBV Steuerberatung und dem Bayerischen Bauernverband begonnen. Seit 2013 war er Geschäftsführer des Kreisverbands Augsburg, ab 2021 auch für den Kreisverband Aichach-Friedberg. (AZ)