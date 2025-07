Abschlussschüler verlassen die Mittelschule Babenhausen

In der Veranstaltungshalle im Schulzentrum Babenhausen fand die Abschlussfeier der Mittelschüler statt. Maureen Gerster und Meliha Ramanaj, die gekonnt durch das Programm führten, kündigten einige Redner an, die den Schülern ihre guten Wünsche für die Zukunft mitgaben. So sprachen Rektorin Catharina Freudling, Bürgermeister Otto Göppel sowie die Vorsitzende des Elternbeirats Gabi Kollmer den Schülern ihre Glückwünsche aus. Außerdem ließen die Abschlussschüler selbst in Person von Selina Uhlig und Emely Lemke die letzten Jahre Revue passieren und erinnerten sich an schöne Stunden.

Schüler warten mit abwechslungsreichen Programmpunkten auf.

Immer wieder wurden die Reden von abwechslungsreichen Programmpunkten der Schüler aufgelockert. So zeigten die Neuntklässler einen Film mit den schönsten Aktionen der letzten Jahre und das gemeinsame Blasorchester der Mittel- und Realschule gab einige stimmungsvolle Stücke zum Besten. Die 10Mb forderte ihre Klassenlehrkraft, die Rektorin und ihre Englischlehrerin beim Erraten von Kinderfotos heraus und die 10Ma krönte ihre Schüler mit besonderen Eigenschaften, die alle Anwesenden zum Schmunzeln brachten.

Insgesamt freuen sich 85 Schüler und Schülerinnen über ihren Abschluss.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete dann die Zeugnisübergabe. Insgesamt konnten sich 36 Schüler aus der neunten Jahrgangsstufe, fünf Schüler aus der P-Klasse und 44 Schüler aus den 10M-Klassen über ihren Abschluss freuen. Besonders hervorzuheben waren die Jahrgangsbesten. In der 9P durfte sich Benedikt Schneider freuen, in den Regelklassen des neunten Jahrgangs schafften es Shirley Farrack, Lena Haggenmüller, Zaira Rizzi und Johannes Nägele aufs Treppchen. Beim mittleren Schulabschluss der zehnten Klassen erhielten Selina Backhaus, Tanja Kirchmaier, Sophia Rietzler, Roxana Rudolph und Novalee Wolf die begehrten Auszeichnungen.

