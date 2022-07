Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen: Hubschrauber fliegt Frau in Klinik

Eine 17-Jährige habe die Vorfahrt einer Frau auf einem Pedelec missachtet. Es kam zum Unfall. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Krankenhaus.

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagabend bei Gutenzell-Hürbel im Kreis Biberach erlitten. Ein Rettungshubschrauber flog die 42-Jährige mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr. Eine 17-Jährige fuhr mit einem Yamaha-Leichtkraftrad auf einem Fuß- und Radweg von Niedernzell in Richtung Norden. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Ortsverbindungsweg von Weitenbühl in Richtung Huggenlaubach. An der Einmündung der beiden Straßen habe dann die 17-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden Radfahrerin missachtet.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog die 42-Jährige mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 17-jährige Kradlenkerin und ihre 16-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro. (AZ)