Nach der Sanierung: Das haben die neuen Besitzer mit Schloss Hürbel vor

Plus Egon Dietz und seine Frau haben das Barockschloss im Kreis Biberach gekauft. Fünf Jahre dauerten Restaurierung und Rettung des Kleinodes, das sich für Gäste öffnet.

Für Egon Dietz ist ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen: Der ehemalige Kriminalbeamte ist jetzt gemeinsam mit seiner Frau Weidrun Weinert Schlossbesitzer. Im Gutenzeller Ortsteil Hürbel (Landkreis Biberach) hat er das mehr als 500 Jahre alte Schloss saniert und hat hier einiges vor. Die beiden investierten all ihre Ersparnisse und leisteten selbst über 17.800 Arbeitsstunden, um das Barockschloss aus dem Dornröschen-Schlaf zu holen.

Der Schlossherr gibt eine Anekdote preis: Beim Tag der offenen Tür des markanten Gebäudes im Gutenzeller Ortsteil Hürbel fragte eine betagte Besucherin angesichts einer goldenen Buddhastatue im Foyer, ob jetzt Islamisten im Schloss eingezogen wären. Egon Dietz bekam sicherlich so manche Geschichte und Mutmaßung zu hören, ist es doch nicht alltäglich, ein Schloss nicht nur zu renovieren, sondern zu neuem Leben zu erwecken. Vor zehn Jahren entschied er sich zusammen mit seiner Frau Heidrun Weinert, einer Zahnmedizinerin, das Anwesen im oberschwäbischen Hürbel zu erwerben.