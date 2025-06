Open-Air-Konzert mit Kammerorchester St. Martin im Hof des Vöhlinschlosses

Musik wie zu Vöhlins Zeiten: Das hat sich das Kammerorchester St. Martin in Illertissen für seine diesjährige Serenade vorgenommen. Und scheut nicht den logistischen wie technischen Aufwand, denn mit dem Barockanbau als stilvolle Kulisse ist noch keine Konzertfläche geschaffen. Doch Hans Scherrer vom Fördererkreis für Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin findet: „Es ist für uns eine einzigartige Gelegenheit, im Schlosshof zu musizieren.“ Denn der Brunnenhof in St. Martin fällt als Konzertbühne heuer wegen der Turmrenovierung aus. So wird aus der traditionellen Brunnenhofserenade eine Serenade im Schlosshof. Sie findet Sonntag, 6. Juli, ab 20 Uhr statt.

