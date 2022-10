Traktor mit Holzladung beschädigt Leitungen in Buch

Das Holz auf einem beladenen Anhänger bleibt an einem Verteilerkabel hängen und reißt dieses ab. Gegen den Traktorfahrer wird ermittelt.

Holz trifft Leitungen: Am Samstagabend gegen 18 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Halbertshofen bei Buch. Ein 69-Jähriger fuhr dort mit einem Traktor und mit einem mit Holz beladenen Anhänger. Die Holzladung blieb dann am Stromverteiler- und am Glasfaserkabel, welche über die Straße ragten, hängen und riss diese ab. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Im Nachgang stellte die Polizei fest, dass der Anhänger nicht zugelassen war. Gegen den Traktorfahrer wurden Ermittlungen unter anderem wegen eines Vergehens nach der Abgabeordnung und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. (AZ)