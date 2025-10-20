Icon Menü
Handtasche in Illertissen gefunden Polizei verwahrt Bargeld und Wertsachen

Illertissen

Handtasche mit wertvollem Inhalt: Polizei sucht Besitzerin

Bei der Illertisser Polizei ist eine Handtasche abgegeben worden. Dort kann sie abgeholt werden.
    Eine Tasche mit Bargeld wurde in Illertissen abgegeben. (Symbolbild)
    Eine Tasche mit Bargeld wurde in Illertissen abgegeben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Bei der Polizeiinspektion Illertissen ist am Sonntagnachmittag eine Handtasche abgegeben, die zuvor gefunden worden war. Das berichtet die Polizei. In der Tasche befand sich unter anderem einen größeren Bargeldbetrag. Die Tasche wird bei der Polizei llertissen bis zu einer Weiterleitung an das Fundamt der Stadt Illertissen verwahrt. Die Verliererin oder der Verlierer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (AZ)

