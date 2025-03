Hanfplantage vor der Haustür: Das sagt Kirchbergs Bürgermeister dazu

Kann der Geruch von Cannabis „high“ machen? Darüber hätten sich so manche Bürgerinnen und Bürger beim Cannabis Club „High Society Donau-Iller“ erkundigt, erzählte Vorstandsmitglied Lukas Bosch bei einem Besuch im Februar. Seit Dezember betreibt die Anbauvereinigung eine legale Hanfplantage in Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach). Bis zu 1500 Pflanzen sollen dort einmal wachsen. Dass dabei nicht allen Menschen in der baden-württembergischen Gemeinde wohl ist, ist nicht nur den Betreibern bewusst, sondern auch dem Bürgermeister. Der hat selbst bereits eine Führung über die Plantage bekommen.

