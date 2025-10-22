Hatten beide Grün? Lkw und Auto stoßen an Ampel in Weißenhorn zusammen

Ein Autofahrer und ein Lkw-Fahrer sind bei einer Kreuzung in Weißenhorn am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, behaupten beide, dass die Ampel für sie jeweils grün gewesen sei. Der 41-jährige Autofahrer fuhr auf der Daimlerstraße und bog nach links in die Illerberger Straße in Richtung Stadtmitte ein, nachdem die Ampel laut seiner Aussage von Rot zu Grün geschaltet hatte.

Bei dem Unfall an der Kreuzung in Weißenhorn entstanden 6000 Euro Schaden

Beim Abbiegen stieß der 41-Jährige mit einem Lkw zusammen, der von der Autobahn kam und ebenfalls in Richtung Stadtmitte fahren wollte. Dessen 33-jähriger Fahrer gibt laut Polizei an, ebenfalls Grün gehabt zu haben. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 6000 Euro.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt an der Kreuzung waren und mögliche Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 07309 9655-0 zu melden. (AZ)