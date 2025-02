Senden kommt 2025 ohne neue Schulden aus

Was das Thema Finanzen angeht, stehen die Kommunen „am Ende der Nahrungskette“. So drückte es Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf bei der Besprechung des Haushaltsentwurfs am Dienstagabend aus: Der Bezirk verlangt mehr von den Landkreisen – denen dann wiederum nichts anderes übrig bleibt, als die gestiegene Belastung über eine höhere Kreisumlage an die Gemeinden und Städte weiterzureichen. Das Resultat: 2025 sind Spardebatten wohl in so gut wie allen Kommunen im Landkreis Neu-Ulm angekommen.

