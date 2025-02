Senden macht 2025 keine Schulden – hat aber dennoch keinen Platz für Luftschlösser

Durchatmen – aber nicht besonders tief: Für Senden verspricht das Jahr 2025, wie berichtet, finanziell besser zu werden. Nach drei Jahren, in denen jeweils neue Kredite aufgenommen werden mussten, gibt es heuer eine Verschnaufpause. In dem Haushaltsplan, den Stadtkämmerer Matthias Brückner dem Hauptausschuss vergangene Woche präsentierte, sind keine neuen Kredite eingeplant. Das geht jedoch nur, weil die Kommune kräftig in die eigenen Rücklagen greift: 6,2 Millionen Euro benötigt Senden voraussichtlich, um den diesjährigen Haushalt auszugleichen.

