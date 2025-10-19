Heart for Life rollt in Senden erneut den roten Teppich zur Spendengala aus

Die Spendengala des Vereins „Heart for Life“ ist jedes Jahr ein ausverkauftes Event. So wird es auch in diesem Jahr sein, wenn im Sendner Bürgerhaus am Samstag, 25. Oktober, mit Glamour und Herz, mit rotem Teppich und emotionalen Momenten, mit Promis und Unterstützern des Vereins Geld für einen guten Zweck eingeworben wird. Unterhaltung bieten an dem Abend unter anderem die Ulmer Magic Stars Showtanz-Gruppe und die Musik des Duos Stilecht.

Die in Senden geborene Carola Lo Cicero hat 2017 aus einer eigenen Krankheitserfahrung heraus „Heart for Life“ gegründet. Das Team des Vereins, das aus 23 Unterstützerinnen und Unterstützern besteht, engagiert sich für chronisch kranke Menschen, für an Krebs Erkrankte, für sozial schwache Familien, für Obdachlose und für Sozialprojekte – vor allem in der Region, manchmal auch darüber hinaus.

Heart for Life stellt Ende November wieder einen „Wunschbaum“ in die Glacisgalerie

Die Ehrenamtlichen stehen Menschen bei Behördengängen zu Seite, wenn diese aufgrund von Krankheit oder auch Sprachproblemen befürchten, beispielsweise einen Antrag nicht stellen zu können. Weil sie mit der Bürokratie nicht klarkommen oder komplexe Fragen nicht verstehen, schildert Lo Cicero. In anderen Fällen werden Betroffene finanziell unterstützt – zum Beispiel bei einer Anschaffung oder mit dem „Wunschbaum“, den es dieses Jahr wieder vor der Adventszeit am 22. und 23. November in der Glacisgalerie in Neu-Ulm geben wird.

Bedürftige können hier Herzenswünsche aufschreiben, und Galerie-Besucherinnen und -Besucher können einen der Zettel nehmen und den Wunsch erfüllen. Dabei gehe es nicht um Luxuswünsche oder Schnickschnack, sagt die Vereinsgründerin, sondern oft einfach um Lebensmittel oder Dinge des täglichen Bedarfs. Denn die hohen Lebensmittelpreise, aber auch bürokratische Hürden und Altersarmut belasten die Menschen.

Auch mit einem Adventskalender unterstützt Heart for Life Familien in Not

Ein bis zwei Stunden wöchentlich arbeiten die Ehrenamtlichen im Team, um die rund 300 Menschen zu unterstützen, um die sich der Verein aktuell kümmert. Die Unterstützung dieser Schützlinge ist für Lo Cicero und ihr Team zur Herzensangelegenheit geworden.

Sie stellen zum Beispiel in Handarbeit Drainage-Beutel für Patienten des Ulmer Universitätsklinikums her und Stoffherzen für Patientinnen. Als Material dafür, schildert Lo Cicero, nutzen sie vor allem gespendete Bettwäsche oder Tischdecken, die aus der Mode gekommen, aber noch gut erhalten sind.

Eine besondere Aktion des Vereins ist auch der vom Verein kreierte Adventskalender, den es ab dem 3. November für 15 Euro in Geschäften in Senden und Witzighausen oder bei Carola Lo Cicero direkt zu kaufen geben wird (0174 1708481). Vom Kaufpreis werden Familien in Not und soziale Projekte unterstützt.