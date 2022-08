Hegelhofen

"My Food Box": Ein Weißenhorner liefert das Wunschmenü ins Haus

Lokal Unter dem Namen "My Food Box" baut Fabian Müller aus Weißenhorn einen Lieferservice auf. Der gelernte Koch hat Erfahrung in der Sterne-Gastronomie.

Von Jens Noll

Die beiden Tätowierungen auf dem Unterarm von Fabian Müller zeigen, was seine Passion ist. Ein Schneebesen und ein Messer schmücken den Körper des jungen Gastronomen. Der stellvertretende Küchenchef der Alten Mühle in Roggenburg liebt das Kochen. Nun baut sich der 24-Jährige aus Weißenhorn ein zweites Standbein auf. "My Food Box" heißt sein Betrieb mit Sitz in Hegelhofen. In Boxen kommen die Wunschmenüs, die er auf Bestellung zubereitet, zu den Kundinnen und Kunden. Doch von einem gewöhnlichen Lieferservice möchte sich Müller bewusst abgrenzen.

