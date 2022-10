Feuerwehreinsatz an der Roth: Fluss mit Öl verunreinigt

Ein Mann meldet eine Verunreinigung der Roth bei Hegelhofen. Die Feuerwehr errichtet Ölsperren, ein Umwelttechniker und die Polizei suchen nach der Ursache.

Gegen 17.15 Uhr am Montagabend hat ein Spaziergänger die Polizei in Weißenhorn gerufen. Der Mann berichtete, dass er auf der Roth bei Hegelhofen einen Ölfilm festgestellt habe. Dem Polizeibericht zufolge wurde sofort die Feuerwehr Weißenhorn alarmiert, die drei Ölsperren errichtete. Dadurch konnte zumindest ein Teil des Öls aufgestaut und beseitigt werden. Nach Einschätzung eines ebenfalls alarmierten Umwelttechnikers des Landratsamtes Neu-Ulm dürfte die Verunreinigung durch die Einleitung von etwa zehn bis zwanzig Litern Dieselkraftstoff oder Heizöl entstanden sein. Möglicherweise hat jemand einen entsprechenden Kanister in die Roth entleert.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet mögliche Zeugen, sich zu melden

Wie die Polizei weiter mitteilt, ließen sich die Spuren des Öls bis zum Bereich der Richard-Wagner-Straße verfolgen. Die Einleitungsstelle und die Person, welche die Gewässerverunreinigung verursacht hat, konnten jedoch noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Weißenhorn bittet deshalb mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)