Geparktes Auto angefahren: 9000 Euro Schaden

Ein Unfall mit einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hat sich in Hegelhofen ereignet.

Ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro ist durch einen Unfall in Hegelhofen entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Autofahrer am Dienstagmittag auf der Günzburger Straße. Als er an einem anderen Auto, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war, vorbeifahren wollte, schätzte er den Abstand falsch ein und stieß mit ihm zusammen. (AZ)