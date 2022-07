Kabelbrand führt zu Stromausfall in Hegelhofen

Die Feuerwehr löscht einen Brand an einem Strommasten in Hegelhofen. Größerer Schaden entsteht nicht. Es gibt eine Vermutung zur Brandursache.

Einige Haushalte im Weißenhorner Stadtteil Hegelhofen haben am Sonntagnachmittag kurzzeitig keinen Strom gehabt. Grund dafür war ein Brand in einem Strommasten. Wie die Polizei mitteilt, geriet am Sonntag auf dem umzäunten Gelände des Klärwerks ein frei stehender Strommast in Teilbrand. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hatte sich ein im Strommasten verlaufendes Kabel, welches zur Oberleitung führte, entzündet. Kräfte der Feuerwehr Hegelhofen konnten das Feuer schnell löschen, ohne dass ein größerer Schaden entstand. (AZ)