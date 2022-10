Illertissen erzielt im Heimat-Check saubere Ergebnisse

Plus In unserer Leserumfrage landet die Vöhlinstadt innerhalb des Landkreises auf dem Spitzenplatz. Nachholbedarf sehen die Teilnehmenden besonders bei einem Thema.

Viel besser geht es eigentlich nicht: Illertissen hat es beim Heimat-Check zusammen mit Roggenburg nicht nur auf den ersten Platz im Kreis Neu-Ulm geschafft. Die Vöhlinstadt bekommt von den Teilnehmenden unserer Leserumfrage zudem die Bronzemedaille unter allen Städten und Gemeinden der zehn ausgewerteten Landkreise.