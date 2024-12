So soll es im Weißenhorner Heimatmuseum nach dem Umbau aussehen

Rollende Münzen, sprechende Bilder und Fingerzeige per Lichtstrahl werden Kennzeichen der geplanten Dauerausstellung im neuen Heimatmuseum der Fuggerstadt Weißenhorn sein. Kai Engelmann, der seit Mai das Museum leitet, erläutert im Interview die Besonderheiten der Konzeption.

Die Besucher sollen künftig durch Themen-Räume geführt werden. An die Hand werden sie dabei von einer virtuellen Figur namens Euphemia genommen, der letzten Gräfin aus des Hause Fugger. An verschiedenen Stellen im Museum begegnet man ihren (Audio-)Botschaften.

Diese Adelsfamilien haben in Weißenhorn Spuren hinterlassen

Der Rundgang beginnt bei einem plastischen Modell der Stadt mit Erzählungen und einem Hörspiel. Werden bestimmte Gebäude oder Plätze erwähnt, so werden diese erleuchtet. Damit können sich auch Besucher, die mit den Weißenhornern Gegebenheiten nicht so vertraut sind, rasch ein Bild machen.

Der Raum „Lebensbereich Herrschaft“ widmet sich verschiedenen Stadtherren und Adelsfamilien: Neuffen, Habsburger und natürlich Fugger haben in Form von Gebäuden und Schlössern ihre Spuren hinterlassen. Modelle stehen zum Ertasten bereit. Die Fugger erhalten einen eigenen Raum, in dem man auch aktiv werden kann: Wirft man kleine Pappmünzen in „Murmelbahnen“, so veranlassen diese die Portraits zu kurzen Schilderungen ihres Lebens. Die Bewegung der Lippen geschieht dabei KI-animiert.

Weiter geht es durch einen Raum, der Stoffballen und das Hochzeitskleid von Euphemia aufweist, um an die Blütezeit der Barchentproduktion in Weißenhorn zu erinnern. Einschneidend waren für die Geschichte der Stadt auch die Bauernkriege, in einem weiteren Raum werden die Chroniken aus dieser Zeit vorgelesen. 200 Verteidiger auf der Stadtmauer standen damals 12.000 Belagerern gegenüber. Ein Gefühl dafür sollen Schattenfiguren liefern, die an den Wänden während des Hörspiels auftauchen werden.

Das älteste Gebäude der Stadt

Der „Lebensbereich Handel und Gewerbe“ befasst sich unter anderem mit dem ältesten Gebäude der Stadt, der Schranne, und dem Stadtbuch, dem dieses Jahr in einer 550-Jahr-Feier gewidmet war. In dem Buch sind die Rechte und Pflichten der Bürger verzeichnet. Gleicht alt ist die Geschichte des Heilig-Geist-Spitals, die im Nachbarraum „Lebensbereich Fürsorge“ erzählt wird. 1470 stiftete der Ulmer Priester Peter Arnold das Krankenhaus, das die Wurzeln der modernen Stiftungsklinik bildet.

Augenzeugenberichte vom einschneidenden Einsturz der Stadtkirche Mitte des 19. Jahrhunderts erwarten den Besucher im „Lebensbereich Frömmigkeit“. Erfreulicher geht es schließlich beim Themenraum „Geselligkeit“ zu. Tatsächlich brauten die Fugger ihr eigenes Bier – just dort, wo heute der Barfüßer steht. Allerdings stieß dies auf heftigen Widerstand der zahlreichen örtlichen Brauereien, sodass schließlich nur an Bedienstete der Fugger das Bier verkauft werden durfte. Auch über Zunft- und Vereinsleben wird man viel erfahren.

Das Ende der musealen „Altstadtführung“ wird mit Umzugkartons angedeutet. Die Fugger verlassen 1862 die Stadt, die Bürgerschaft erstarkt, die Stadtmauern werden zu eng – all dies wird durch ausgelegte Stadtpläne ersichtlich. Doch man wird den Rundgang auch außerhalb der Museumsmauern fortsetzen können. Laut Engelmann plant die Kulturabteilung der Stadt eine „Lauschtour“, sodass man vor historischen Gebäuden sein Smartphone zücken kann und noch einmal über Besonderheiten und Hintergründe informiert wird.