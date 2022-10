Fahrer nickt am Steuer ein: Kleintransporter stoßen beinahe zusammen

Zwei Transporter berühren sich auf der A7 bei Heimertingen, weil einer der Fahrer in einen Sekundenschlaf fällt. Glücklicherweise wird niemand verletzt.

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, der am frühen Donnerstagmorgen die Folge eines Sekundenschlafs auf der A7 war. Gegen 6.25 Uhr war auf der Autobahn ein 31 Jähriger mit einem Kleintransporter in Richtung Würzburg unterwegs. Als er auf Höhe Heimertingen von einem anderen Kleintransporter überholt wurde, so teilt die Polizei mit, nickte der Mann kurz ein und kam dadurch etwas nach links auf die Überholspur. Glücklicherweise kam es nur zu einer Berührung der beiden Außenspiegel. Beide Fahrer konnten ihre Transporter danach kontrolliert auf dem Pannenstreifen anhalten, verletzt wurde niemand.

Der Unfallverursacher musste eine Sicherheitsleistung bezahlen

Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen den aus dem Ausland stammenden Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und hierzu eine Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags von ihm einbehalten. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen. (AZ)