Eisplatte fliegt von Lkw-Dach und beschädigt Auto auf der A7

Eine Eisplatte fällt von einem Lastwagen auf die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos. Dann stellt sich heraus: Der Lkw-Fahrer hatte Drogen genommen.

Ein gefährlicher Vorfall auf der A7 bei Heimertingen hat dazu geführt, dass die Polizei auf einen Lkw-Fahrer aufmerksam wurde, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Der 23-Jährige war nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag mit seinem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Füssen unterwegs. Auf Höhe Heimertingen löste sich plötzlich eine Eisplatte vom Dach des Aufliegers. Diese fiel einem nachfolgenden Auto auf die Windschutzscheibe und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Der Lkw-Fahrer muss mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen

Bei der anschließenden Unfallaufnahme auf dem Parkplatz Aumühle-West stellten die Beamten laut Polizeibericht bei dem 23-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Da ein Drogenvortest positiv auf THC ausfiel, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Der junge Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (AZ)