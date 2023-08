Fahrschulauto ist an Auffahrunfall bei Heimertingen beteiligt

Bei einer Fahrstunde bei Berkheim greift der Fahrlehrer ein und bremst das Auto vor dem Abbiegen ab. Doch der nachfolgende Autofahrer hält zu wenig Abstand.

Schockmoment in der Fahrstunde: Eine Fahrschulauto ist am Dienstag an einem Unfall bei Heimertingen beteiligt gewesen. Eine 17-jährige Fahrschülerin war dem Polizeibericht zufolge mit ihrem Fahrlehrer auf der Autobahn A7 in Richtung Ulm unterwegs. An der Anschlussstelle Berkheim verließ das Fahrschulauto die Autobahn, die 17-Jährige sollte danach auf die B300 in Richtung Berkheim nach rechts abbiegen. Wegen eines herannahenden Autos, das vorfahrtsberechtigt war, griff der Fahrlehrer ein und bremste ab. Ein nachfolgendes Auto stieß daraufhin mit dem Fahrschulauto zusammen.

Unfall bei Heimertingen: Verursacher muss Verwarnungsgeld zahlen

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der 34 Jahre alter Fahrer des nachfolgenden Wagens den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Er bremste noch, konnte aber trotzdem nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrschulauto auf. Glücklicherweise wurde bei der Kollision niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro. Die Polizei verwarnte den 34-jährigen Unfallverursacher mit einem Verwarnungsgeld. (AZ)