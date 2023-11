Gartenzaun in Heimertingen angefahren: 35.000 Euro Schaden

Eine unbekannte Person beschädigt einen Zaun in Heimertingen und fährt danach einfach weiter. Splitter eines Rücklichts bleiben als Spuren zurück.

In Heimertingen hat eine unbekannte Person einen Gartenzaun beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Eigentümerin hat den Unfall am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Memmingen angezeigt. Nach Polizeiangaben wurde der Zaun am Grundstück Kemptener Straße 24c zwischen Dienstag, 21. November, 17 Uhr, und Mittwoch, 22. November, 5 Uhr, angefahren. Der Schaden wird auf 35.000 Euro beziffert.

Die Polizei Memmingen nimmt sachdienliche Hinweise entgegen

Am Unfallort wurden Splitter eines Rücklichts gefunden. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass sich der Unfall beim Rückwärtsfahren ereignet hat und das Fahrzeug des Verursachers oder der Verursacherin dementsprechend am Heck beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Memmingen sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen. (AZ)