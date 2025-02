91-Jähriger stirbt nach Autounfall bei Memmingen

Bei einem 91-Jahre alten Autofahrer haben während einer Fahrt auf der Straße von Memmingen nach Heimertingen akute gesundheitliche Probleme eingesetzt, sodass er die Kontrolle über sein Auto verlor.

Am Kreisverkehr Heimertingen verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto

Nach Angaben der Polizei hielt er am Kreisverkehr vor dem Ortseingang Heimertingens ordnungsgemäß an. Beim Weiterfahren geriet er dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge jedoch aufgrund von gesundheitlichen Problemen auf die Grünfläche in der Mitte des Kreisverkehrs, wo er im Gestrüpp zum stehen kam. Zuvor hatte er mehrere Verkehrsschilder angefahren.

Ersthelfer vor Ort handelten anerkennenswert

Ersthelfer vor Ort erkannten die brisante Lage, schlugen die Scheibe des Autos ein und bargen den Senior daraus, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann wenig später in einer Klinik.

Weitere Verkehrsteilnehmer wurde nicht verletzt oder gefährdet.

