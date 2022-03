Schwer verletzte Person bei Abbiege-Unfall

Nahe Heimertingen hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bei einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in der Nähe von Heimertingen ist am Montag ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 38-jähriger Autofahrer von der Autobahn 7 kommend nach links auf die B300 einfahren. Bei diesem Abbiegevorgang missachtete er die Vorfahrt eines Autofahrers, der in Richtung Berkheim fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde einer der Fahrzeuginsassen schwerer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle kam es für eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)