Schwertransport verliert Ladung: A7-Anschlussstelle war blockiert

In der Ausfahrt Berkheim rutscht eine tonnenschwere Box von einem Tieflader auf die Fahrbahn. Knapp zwei Stunden lang kommt niemand daran vorbei.

Knapp zwei Stunden lang war am Montag ein Bereich der Anschlussstelle Berkheim der A7 voll gesperrt. Grund dafür war eine tonnenschwere Box, die von einem Lastwagen gefallen war.

Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer ein

Dem Polizeibericht zufolge war ein 27 Jahre alter Fahrer eines überbreiten und mit einer etwa 15 Tonnen schweren Fräse beladenen Schwertransports auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. Als das Fahrzeug an der Anschlussstelle Berkheim die Autobahn verließ, rutschte die in einer Box geladene Fräse in der dortigen Rechtskurve vom Tieflader. Die Box blieb deshalb teilweise auf der Fahrbahn liegen. Dadurch war die Ausfahrt für knapp zwei Stunden komplett blockiert.

Die Autobahnmeisterei Memmingen kümmerte sich um die Sperrung der Anschlussstelle. Nachdem die Ladung von der Transportfirma in Eigenregie wieder zurück auf die Ladefläche gehievt worden war, konnte der 27-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Die Autobahnpolizei Memmingen leitete jedoch ein Bußgeldverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung ein. (AZ)