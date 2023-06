Trio flüchtet nach Ladendiebstahl in Heimertingen

Ein Zeuge beobachtet in einem Discounter in Heimertingen einen Mann, der mithilfe von zwei Komplizen einen Diebstahl begeht. Danach verfolgt er die Täter.

Unter anderem wegen Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizeiinspektion Memmingen gegen mehrere Personen, die an einer Tat in Heimertingen beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Kunde am Mittwoch, 31. Mai, gegen 18 Uhr in einem Discounter in Heimertingen, wie ein 45-jähriger Mann seinen mitgebrachten Rucksack mit Ware füllte. Im Anschluss rannte dieser aus dem Lebensmittelmarkt. Ein 39-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau unterstützten ihn dabei, indem sie die Schiebetüren offenhielten. Das Trio stieg in ein Auto und fuhr in Richtung Memmingen davon.

Die Fahrer waren alkoholisiert, einer hatte gar keinen Führerschein

Der Zeuge folgte ihnen und gab der Polizei immer wieder den Standort durch. Letztendlich konnte das Trio in der Hohenstaufenstraße angehalten werden. Nach weiteren Angaben der Polizei versuchte dabei einer der Männer zu flüchten, er konnte aber kurze Zeit später durch eine weitere Streifenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten den Rucksack mit gestohlener Ware aus dem Discounter sicher. Außerdem stellte sich bei einer Abfrage heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war. Die beiden Männer hatten im Wechsel den Wagen gefahren, sie standen aber beide unter Alkoholeinfluss. Der 39-Jährige hatten obendrein keinen gültigen Führerschein. (AZ)