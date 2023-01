Unbekannte heben Gullydeckel aus und legen sie an Straßenrand

Derzeit ist unklar, wer auf einem Radweg in Heimertingen vier Gullydeckel aus der Verankerung gehoben und somit den Straßenverkehr gefährdet hat.

In der Silvesternacht haben Unbekannte auf einem Radweg in Heimertingen vier Gullydeckel aus ihrer Verankerung gehoben und am Fahrbahnrand abgelegt. Laut Polizeiangaben spielte sich die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Sechsbaumweg in Richtung Niederrieden ab. Der betroffene Weg ist eine land- und forstwirtschaftliche Straße, die vor allem von vielen Radfahrern genutzt wird. Eine Polizeistreife setzte die Gullydeckel später wieder ein.

Polizei Memmingen ermittelt wegen Eingriffs in den Straßenverkehr

Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu keinen Unfällen. Nun ermittelt die Polizei Memmingen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 08331/1000 zu melden. (AZ)