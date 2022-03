Unfall bei Heimertingen: Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer missachtet beim Abbiegen auf die Bundesstraße zwischen Berkheim und Heimertingen die Vorfahrt eines anderen Wagens. Es kommt zur Kollision.

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B312 bei Heimertingen ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr, so teilt die Polizei mit, war ein Autofahrer auf der Bundesstraße von Heimertingen kommend in Richtung Berkheim unterwegs. Ein 23 Jahre alter Autofahrer wollte zeitgleich von der Autobahn kommend auf die B312 in Richtung Memmingen abbiegen.

Unfall bei Heimertingen: Beide Autos stießen frontal zusammen

Bei diesem Abbiegevorgang missachtete der junge Mann jedoch die Vorfahrt des anderen Autos. Beide Pkw stießen frontal zusammen. Glücklicherweise erlitten die beiden Fahrzeuginsassen nach Angaben der Polizei nur leichte Verletzungen. Sie musste aber in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)