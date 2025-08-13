Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Herbert Miller ist tot: Er hat sich sehr um seine Heimatstadt Weißenhorn verdient gemacht

Weißenhorn

Herbert Miller ist tot: Er hat sich sehr um seine Heimatstadt Weißenhorn verdient gemacht

Herbert Miller, langjähriger Leiter der Kolpingsfamilie und Hausmeister des Stadttheaters, ist mit 86 Jahren gestorben. Sein Engagement war beeindruckend.
Von Jens Noll
    • |
    • |
    • |
    Das Theaterspielen war Herbert Millers Leidenschaft. Nun ist sein von vielen Interessen und Aktivitäten geprägtes Leben zu Ende gegangen.
    Das Theaterspielen war Herbert Millers Leidenschaft. Nun ist sein von vielen Interessen und Aktivitäten geprägtes Leben zu Ende gegangen. Foto: Andreas Brücken (Archivbild)

    Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Träger der Ehrennadel der Stadt Weißenhorn, Mitglied in einem Dutzend Vereinen, Laienschauspieler, Hausmeister, mehrfacher Vater und Großvater: Schon allein die Aufzählung seiner Auszeichnungen und Tätigkeiten lässt erahnen, welchen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der gebürtige Weißenhorner Herbert Miller erlangt hat. Am Sonntag ist das Leben des vielseitig engagierten Mannes zu Ende gegangen. Er starb im Alter von 86 Jahren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden