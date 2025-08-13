Herbert Miller ist tot: Er hat sich sehr um seine Heimatstadt Weißenhorn verdient gemacht

Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Träger der Ehrennadel der Stadt Weißenhorn, Mitglied in einem Dutzend Vereinen, Laienschauspieler, Hausmeister, mehrfacher Vater und Großvater: Schon allein die Aufzählung seiner Auszeichnungen und Tätigkeiten lässt erahnen, welchen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der gebürtige Weißenhorner Herbert Miller erlangt hat. Am Sonntag ist das Leben des vielseitig engagierten Mannes zu Ende gegangen. Er starb im Alter von 86 Jahren.
Weißenhorn
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden