Ein Blick in den Kühlschrank, schon war das Rezept fertig

Lokal Vanessa Kehrle aus Herrenstetten ist schon zum fünften Mal mit einem Rezept im Zuckerguss-Magazin vertreten. Auch für Weihnachten hat sie schon eine Idee.

Sommerzeit ist auch Beerenzeit. Mit den feinen Früchten des Gartens kann man auch herrliche Kuchen zaubern. Wie das geht, verrät Vanessa Kehrle mit ihrem Rezept für Johannisbeerschnitten im neusten Zuckerguss. "Der Kuchen ist einfach und schnell gemacht", sagt die junge Frau aus Herrenstetten.