Kleintransporter stößt in Herrenstetten mit Sattelzug zusammen

Auf rund 30.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Montagnachmittag bei einem Unfall am Wertstoffhof in Herrenstetten entstanden ist.

Bei Herrenstetten ist am frühen Montagnachmittag ein Kleintransporter mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 26-Jähriger mit einem Kleintransporter vom Gelände des Wertstoffhofes aus. Der Mann achtete dabei lediglich auf den von links kommenden Verkehr. Beim Einfahren auf die Straße Hammerschmiede kam es deshalb zum Zusammenstoß mit einem Sattelzug, der von rechts, aus Richtung Staatsstraße 2031, die Straße befuhr. Der Fahrer des Sattelzuges konnte trotz einer Vollbremsung den Unfall nicht mehr verhindern. Die Polizei verwarnte den Unfallverursacher gebührenpflichtig Die Zugmaschine des Lkw-Gespanns wurde nach Polizeiangaben beschädigt, war aber weiterhin fahrbereit. Der Auflieger blieb unbeschädigt. Der Kleintransporter des Unfallverursachers wurde massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes banden zudem auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn ab. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. Der 26-Jährige wurde als Unfallverursacher durch die Polizei gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

