13 große Bauplätze: Hier können sich in Illerkirchberg Unternehmen ansiedeln

Jetzt kann in Illerkirchbergs Westen gebaut werden: In einjähriger Bauzeit hat die RBS Wave GmbH, eine Tochterfirma des Energieversorgers EnBW, das Gewerbegebiet „Max-Eyth-Straße, 1. Erweiterung“ erschlossen und nun an die Gemeinde Illerkirchberg übergeben. Zusammen mit Gemeinderäten, Vertretern der kommunalen Verwaltung und der beteiligten Firmen durchtrennten Bürgermeister Markus Häußler, Jörg Hulvershorn, Projektleiter der RBS Wave GmbH, und Joachim Hepner, Kommunalberater der Netze BW, das Absperrband und gaben somit symbolisch das rund drei Hektar große Gebiet für die Bebauung frei.

Die Bauplätze in Illerkirchberg sind zwischen 1000 und 4300 Quadratmetern groß

Bürgermeister Häußler sagte: „Mit diesem neuen Gewerbegebiet schaffen wir Raum für Wachstum und Entwicklung in unserer Gemeinde.“ In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren die Kommune, die EnBW und RBS Wave über das neue Erschließungsgebiet. Demnach sind dort 13 Bauplätze mit Flächen zwischen 1000 und 4300 Quadratmetern entstanden. Als Erschließungsträger war die RBS Wave GmbH für die technische und kaufmännische Projektsteuerung des Baugebietes verantwortlich und entlastete somit die Gemeindeverwaltung bei der Abwicklung der Gesamtmaßnahme. Pünktlich zum vereinbarten Fertigstellungstermin könne sein Unternehmen das Gewerbegebiet an die Gemeinde übergeben, sagte Projektleiter Jörg Hulvershorn.

Die Erschließung des Gewerbegebietes umfasste neben dem Bau der neuen Erschließungsstraßen auch die Erstellung von Wasser- und Abwasseranlagen sowie die Stromversorgung und die Errichtung der Straßenbeleuchtung. Die Netze BW war für die Verlegung der Stromleitungen, inklusive der Errichtung einer Trafostation, zuständig. (AZ)