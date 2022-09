Zwei Unfälle bei dichtem Nebel im Roth- und Bibertal

Dichter Nebel hat am Montagmorgen einem Autofahrer bei Hirbishofen und einem bei Ritzisried die Sicht genommen. Ein Wagen löste automatisch Alarm aus.

Bei dichtem Nebel haben sich am Montagmorgen an zwei Orten im Rothtal und im Bibertal Verkehrsunfälle ereignet. Beim Pfaffenhofer Ortsteil Hirbishofen ist ein Auto von der Straße abgekommen und in einer Wiese zum Stehen gekommen. Nahe dem Bucher Ortsteil Ritzisried kam ein Wagen in einer Kurve ins Schleudern.

Der erste Unfall war gegen 7.15 Uhr bei Hirbishofen, das betroffene Auto kam aus Richtung Holzheim/Luippen. Nach ersten Informationen vor Ort übersah der Fahrer vermutlich im dichten Nebel die Einmündung in die Holzschwanger Straße, welche dort einen rechten Winkel bildet. Das Auto überquerte die Straße und kam auf der dahinterliegenden Wiese vor einer großen Scheune zum Stehen. Der Fahrer blieb dem ersten Anschein nach unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren Roth/Berg und Holzschwang.

Beim Pfaffenhofer Ortsteil Hirbishofen kam dieser Wagen bei dichtem Nebel von der Straße ab. Foto: Wilhelm Schmid

Gegen 7.50 Uhr ereignete sich dann ebenfalls bei dichtem Nebel der Unfall bei Ritzisried. Ein Auto war auf der Straße von Buch nach Ritzisried unterwegs. Auf der absteigenden Straße wenige Hundert Meter vor dem Ortseingang Ritzisried kam der Pkw bisherigen Erkenntnisse zufolge ohne Fremdeinwirkung in einer Kurve ins Schleudern. Vermutlich hatte der Fahrer im Nebel die Kurve übersehen. Das Auto schleuderte in den Graben, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern auf der Straße zum Stehen. Auch in diesem Fall blieb der Fahrer augenscheinlich unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Die Feuerwehren Ritzisried, Biberach, Buch und Illertissen wurden per E-Call-Alarm automatisch informiert. Vermutlich hörte der Fahrer die Rückfrage der E-Call-Leitstelle nicht mehr, weil er das Auto bereits verlassen hatte. (wis, AZ)

