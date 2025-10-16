Historischer Verein Babenhausen erhält den Heimatpreis

Der Historische Verein Babenhausen ist in München mit dem Heimatpreis geehrt worden. Die Auszeichnung erhalten Vereine in Bayern laut einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat „als Anerkennung für außerordentliches Engagement und herausragende Verdienste“. Am Mittwoch nahmen die Mitglieder die Auszeichnung von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker entgegen.

Seit 2002 engagiert sich der Historische Verein Babenhausen im Bereich der Denkmal- und Heimatpflege. Außerdem betreibt er Geschichtsforschung und Geschichtsvermittlung. Das Motto des Vereins lautet: „Nur wer seine Vergangenheit kennt, kann seine Gegenwart begreifen und seine Zukunft gestalten“ Unter diesem Vorsatz engagiert sich der Verein für zahlreiche Projekte und fördert das Interesse an der Heimatgeschichte Babenhausens. Dazu zählen die Restaurierung alter Bauwerke, Ausstellungen, Führungen und Vortragsreihen.

Der Babenhauser Verein erhielt den Preis in München für herausragendes Engagement

Für dieses vielfältige Engagement wurde der Verein in München von Füracker geehrt. „Unsere schöne Heimat Bayern lebt vom engagierten Wirken unserer Bürgerinnen und Bürger. Sie bewahren Traditionen, entwickeln Neues und beweisen, was echtes Engagement bewirken kann. Der Heimatpreis würdigt genau solche Gruppen, die mit ihrem herausragenden und vorbildhaften Engagement unsere Gemeinschaft stärken und zeigen, wie viel erreicht werden kann, wenn wir miteinander an einem Strang ziehen“, sagt der Minister bei der Verleihung im Rahmen des Festakts und fügte an: „Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihren unermüdlichen und wichtigen Einsatz für unsere Heimat Bayern.“

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ergänzte: „Ihr Einsatz macht unsere Dörfer, Städte und unsere Landschaft zu einem Ort, an dem sich Menschen zu Hause fühlen. Heimat bedeutet aber auch Verantwortung – für unsere Natur, unsere Gemeinschaften und für die Generationen nach uns.“

Das sind aktuelle Projekte des Historischen Vereins Babenhausens

Neben den vielen Projekten des Historischen Vereins besteht eine besondere Kooperation mit dem Schulzentrum Babenhausen. In dessen Räumen präsentiert das Museum für Technik und Kommunikation alltäglich genutzte Technik seit Beginn des 20. Jahrhundert und führt so die rasante Entwicklung von der Mechanik zur Digitalisierung vor Augen.

Aktuell saniert der Verein das Meisingerhaus, eines der ältesten Handwerksgebäude in Schwaben. Dieses wurde vor dem Abbruch gerettet und unter Denkmalschutz gestellt. Dort soll ein „Haus zur Geschichte“ mit einem Archiv und Platz für Ausstellungen entstehen. (dth)