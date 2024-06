BMW-Fahrer rast bei Regen und verursacht Unfall auf A7 bei Senden

Trotz der lang anhaltenden Regenfälle war der junge Mann laut Polizei zu schnell unterwegs. Sein Fahrspurwechsel endet mit 12.000 Euro Sachschaden.

Auf der Autobahn A7, in der Nähe von Senden hat es am Sonntag einen Autounfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW die Autobahn Richtung Füssen entlang. Am Autobahndreieck Hittistetten wechselte er den Fahrstreifen, geriet ins Schleudern, prallte erst gegen die Mittelleitplanke und dann in Richtung des Einfädelungsstreifens der B28. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein Auto, mit welchem der 20-Jährige kollidierte. Bei dem Unfall verlor der BWM Teile auf der Fahrbahn. So kam es, dass ein drittes Auto beschädigt wurde. Es fuhr auf dem linken Fahrstreifen darüber.

BWM prallt bei Senden mit Auto zusammen: 12.000 Sachschaden

Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzte den Sachschaden auf 12.000 Euro und eröffnete ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 20-Jährigen, das ein Bußgeld im unteren dreistelligen Bereich und einen Punkt nach sich ziehe.