Auto fährt bei starkem Regen auf der A7 auf Wohnmobil auf

Wegen eines Unwetters mussten Verkehrsteilnehmer am Samstag auf der A7 zwischen Hittistetten und Vöhringen langsamer fahren. Ein Fahrer bremste zu spät.

Während eine Unwetterfront über die Region hinwegzog, hat sich am Samstagnachmittag auf der A7 ein Auffahrunfall ereignet. Ein 52-Jähriger war dem Polizeibericht zufolge mit seinem Wohnmobil auf dem Weg in Richtung Süden. Zwischen dem Autobahndreieck Hittistetten und Vöhringen geriet er in die Unwetterfront hinein. Da sich der Verkehr wegen des starken Regens deutlich verlangsamte, drosselte auch der Hobbycamper das Tempo. Doch ein nachfolgender, 74 Jahre alter Autofahrer rechnete wohl nicht mit einer derart starken Verlangsamung des Verkehrs. Der Wagen prallte gegen das Heck des Wohnmobils. Glücklicherweise entstand lediglich Blechschaden, die Autobahnpolizei Günzburg schätzt die Gesamthöhe auf 3500 Euro. (AZ)