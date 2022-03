Zwei Unfälle zur gleichen Zeit auf der A7: Schwangere erleidet Schock

Beim Autobahndreick Hittistetten ereignet sich zuerst ein Unfall in Fahrtrichtung Norden. Wenig später krachte es auch auf der Gegenfahrbahn.

Zwei Unfälle zur gleichen Zeit beschäftigten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn A7 im Landkreis Neu-Ulm.

Gegen zwei Uhr wurde zunächst ein Auffahrunfall zweier Autos bei Kilometer 854, etwa zwei Kilometer südlich vom Dreieck Hittistetten in Richtung Norden, gemeldet. Hier sicherte die Feuerwehr Weißenhorn ab und die Illertisser Wehr erstellte einige Hundert Meter davor eine Vorwarnung. Kurz danach krachte es direkt gegenüber auf der Fahrbahn in Richtung Süden. Hier war ein Auto allein beteiligt in die Mittelleitplanke geprallt. Auf dieser Seite übernahm die Feuerwehr Senden die Absicherungs- und Aufräumarbeiten.

Zwei Unfälle auf der A7: Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt

Insgesamt hatte der Rettungsdienst drei Verletzte zu versorgen, von denen zwei in Kliniken gebracht werden mussten. Darunter war laut Polizei eine schwangere Frau, die einen Schock erlitten hatte. Die Schadenshöhe beider Unfälle ist noch nicht bekannt. Bei beiden Unfällen wurde der Verkehr jeweils einspurig vorbeigeleitet, sodass auch wegen des schwachen Verkehrs zur Nachtzeit keine Behinderungen entstanden. (wis)