Goethe-Wanderung in Loket: Auftakt und womöglich ein Abschied

Johann Wolfgang von Goethe hätte seine Freude gehabt an dieser Wanderung rund um Loket/Elbogen, bei der es einmal mehr um tiefe Gefühle ging: Einige Illertisser Gäste waren zum ersten Mal in der tschechischen Partnerstadt und die 86-jährige Emilie Asam, zu den Urgesteinen der Partnerschaft zählend, womöglich letztmalig. Die 16. Goethewanderung bereicherten seine Gedichte in tschechischer wie deutscher Sprache und – wie es Lokets Bürgermeister Zdenek Bednář belustigt nannte – ein Skandal.

An dem Freundschaftstreffen am vergangenen Wochenende nahmen 120 Personen teil, 17 aus Illertissen. Partnerschaftspräsidentin Jana Motlíková in Loket hatte zwei Routen vorbereitet, zu denen die Gruppen am historischen Marktplatz starteten: Eine sportliche Tour über zwölf Kilometer zu den Ruinen der Nikolai-Kirche, wo die Gastgeber je eine Kiste mit Bier und Wasser deponiert hatten, um die Wandernden zu überraschen. Eine Handynachricht sollte Führer Rudolf Flaška die Stelle mitteilen. Doch die helfenden Feuerwehrleute hatten die Kästen vermeintlich erkennbar platziert, sodass Jarda Adámek vom Forstamt die Benachrichtigung unnötig erschien. Ein fataler Irrtum, wie sich herausstellte. Als Flaška stutzig wurde und nachfragte, waren sie an den deponierten Getränken längst vorbei und die Feuerwehr musste sie wieder abholen. Bürgermeister Zdenek Bednar spielte wegen der geplatzten Überraschung den Wütenden, wobei er sich herzlich amüsierte: „Ein Skandal, wer ist so dumm, einen Kasten Pilsener im Gras zu übersehen?“ Bürgermeister Jürgen Eisen als Teilnehmer der sportlichen Route tat sich schwer, dem hohen Gras die Schuld zu geben. Zumal sein Amtskollege nachsetzte: „Nächstes Jahr besteht der Proviant aus Karotten, damit eure Augen wieder besser werden.“ Alle lachten.

Bürgermeister Zdenek Bednář sagt seinem Amtskollegen Jürgen Eisen, nächstes Mal statt Bier Karotten als Proviant bereitstellen zu wollen.

Da lief es auf der vier bis fünf Kilometer langen Strecke besser. Sie führte nach schwankender Überquerung der Fußgänger-Hängebrücke im Elbogener Stadtwald bergauf, bergab, rund um den vom Egerfluss eingeschlossenen alten Stadtkern. Mit dabei Josef Kafka, gebürtiger deutsch sprechender Elbogener, der viele Details von früher wusste. Malerische, teils künstlerisch gestaltete Aussichtspunkte luden zum Verschnaufen ein. Aber auch, um den Gedichtvorträgen von Marie Maříková zu lauschen. Etwa auf halber Strecke warteten Forstleute ebenfalls mit Erfrischungsgetränken und möglichem Fahrdienst für die letzten Kilometer zum allgemeinen Treffpunkt beim Forsthaus am Geiersbach im Wald. Dort warteten Gulaschsuppe mit Brot, Kaffee, Kuchen, Wasser oder Bier zur Stärkung. Der anfangs bedeckte Himmel hellte sich nach kurzem Regen auf, und viele Sitzgelegenheiten im geräumigen Forsthaus oder auf der Wiese luden zu Gesprächen und Begegnungen ein: auf Tschechisch, Deutsch oder Englisch.. Mit der abwechselnd von Maříková und Susanne Asam, Partnerschaftspräsidentin in Illertissen, vorgetragenen Ballade vom Erlkönig am Lagerfeuer endete der offizielle Teil der Goethewanderung.

Die für zwei Nächte im Hotel zum Weissen Ross (wo Goethe logierte) sowie in der Pension Atmosfera (einstige Apotheke) untergebrachten Gäste aus Illertissen wurden Freitagabend im Masonic House von der Stadt Elbogen offiziell empfangen. Bürgermeister Bednář begrüßte die 17 Gäste. Er würdigte die Verdienste von Emilie Asam um die Freundschaft zu Elbogen, angefangen bei der Pflege von Elbogener Heimatstube und Egerländer Museum in Illertissen. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass die 86-jährige Seniorin womöglich zum letzten Mal mitgereist sei. „Sie ist für mich wie eine Babuschka, also eine Großmutter“, sagte er bei einer Umarmung. Zur Erinnerung schenkte er ihr ein Bild von Loket. Wie berichtet, wären ohne die Kenntnis der Egerländer Kulturwartin Exponate aus dem alten Elbogen wie etwa ein Originalgemälde der Kettenbrücke in lIlertissen vermutlich verloren gegangen.

Karl-Heinz Brunner (1990 bis 2002 Bürgermeister in Illertissen) die Idee hatte, mit der Goethewanderung eine nationenübergreifende Veranstaltung zu begründen. 2010 fand sie erstmals statt. Sie erinnert an Goethe selbst, der erstmals 1807 in Elbogen war und dort seine Geliebte Ulrike von Levetzow traf. Emilie Asam war viele Jahre regelmäßig bei der Wanderung dabei. Über die ehrenden Worte freute sie sich sehr und zeigte sich zugleich nachdenklich: „Die Vorstellung, nicht mehr die liebgewordenen Gesichter und Plätze zu treffen, fällt mir schwer.“

Umgekehrt geht es Birgitta Freff-Gapp und Werner Gapp aus Illertissen. Sie waren erstmals dabei, weil sie endlich die tschechische Partnerstadt des heimatlichen Illertissen kennenlernen wollten. Nun hat sie die Neugierde gepackt und ein andermal sollen im Kurzurlaub noch Karlsbad und die Region erkundet werden. Achim Kuhn aus Tiefenbach wiederum war über Freunde darauf aufmerksam worden, dass der wohl älteste Meteoritenfund Europas in der Elbogener Burg bewundert werden könne. Für den Metallkundler war schon deshalb die Reise in die tschechische Partnerstadt wichtig.