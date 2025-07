Es gibt Hoffnung für die Beach Bar in Vöhringen: „Wir wollen weitermachen“

Das ist eine erfreuliche Nachricht: Im Nachklapp zu unserem jüngsten Bericht über die geschlossene Tropicana Beach Bar am Vöhringer See hat sich die Chefin des Vöhringer Fahrgeschäftes Böhm, Adelheid Böhm, optimistisch gegenüber unserer Redaktion geäußert. „Es ist nur eine vorübergehende Schließung“, sagt sie. „Wir wollen weiter machen.“

Familie Böhm ist seit 22 Jahren am Vöhringer Baggersee präsent

Ob es allerdings noch in dieser Saison klappt, vermag sie nicht zu sagen. „Es ist ein Personalproblem“, betont Böhm. Aber sie ist sich sicher, dass eines Tages die Palmen wieder leuchten werden. Familie Böhm ist seit 22 Jahren am See präsent und hatte dort bislang Snacks und Getränke im Angebot. Die waren bei den Badegästen sehr beliebt, vor allem Pizza, Bier und Cocktails. (ub)