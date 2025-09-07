Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Hund beißt Mann während Spiel – Polizei bringt Tier ins Tierheim und ermittelt gegen die Halter in Vöhringen

Vöhringen

Hund beißt beim Spielen mehrmals zu – Mann muss ins Krankenhaus

Die Polizei bringt das Tier ins Tierheim und ermittelt gegen die Hundehalter. Das Opfer erleidet Verletzungen am Unterarm.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann ist durch Hundebisse verletzt worden.
    Ein Mann ist durch Hundebisse verletzt worden. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolfoto)

    Ein Hund hat einen 36 Jahre alten Mann in Vöhringen mehrmals in den Unterarm gebissen. Das Opfer kam ins Krankenhaus, das Tier wurde von einer Polizeistreife und einem Diensthundeführer in ein Tierheim gebracht. Der 36-Jährige hatte mit dem Hund eines Bekannten gespielt und war dabei verletzt worden.

    Gegen die Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden