Hund beißt beim Spielen mehrmals zu – Mann muss ins Krankenhaus

Ein Hund hat einen 36 Jahre alten Mann in Vöhringen mehrmals in den Unterarm gebissen. Das Opfer kam ins Krankenhaus, das Tier wurde von einer Polizeistreife und einem Diensthundeführer in ein Tierheim gebracht. Der 36-Jährige hatte mit dem Hund eines Bekannten gespielt und war dabei verletzt worden.

Gegen die Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)