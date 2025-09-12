Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Hype um den Schulanfang im Kreis Neu-Ulm? „Thema Schule wird in vielen Familien überhöht“

Landkreis Neu-Ulm

Der erste Schulanfang als Großereignis? Das sagen Lehrerinnen und ein Familienberater

Manche Familien feiern üppig, andere beschränken sich auf die traditionelle Schultüte. Was Rektorinnen beobachten und worauf es aus Sicht der Kinder ankommt.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Smartwatch statt Schokolade: Wer in die erste Klasse kommt, erhält eine Schultüte. Doch deren Inhalt hat sich über die Jahre verändert.
    Smartwatch statt Schokolade: Wer in die erste Klasse kommt, erhält eine Schultüte. Doch deren Inhalt hat sich über die Jahre verändert. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ballons, Girlanden, Grußkarten und kleine Geschenke für die Schultüte. Schon Ende Juni nahm Vicky Boka vom Ulmer Deko-Laden „Hey Party“ Artikel zum Schulanfang in ihr Sortiment auf. „Das, was wir im Angebot hatten, kam gut an“, berichtet die Unternehmerin. Überrascht habe sie nur, wie früh manches ausverkauft war. Kurz vor Schulanfang sind nur noch Restposten übrig. Nicht nur die Girlande im Wohnzimmer und Heliumballons am Kinderstuhl machen den ersten Schultag zum Familienfest. Lehrkräfte beobachten seit Jahren, wie die Einschulung größer und größer gefeiert wird. Wie ein Wettbieten zwischen den Familien, sagen manche. Weil religiöse Feste an Bedeutung verlieren, sagen andere. Familienberater Thomas Schmider hat Ratschläge, was aus Sicht der Kinder am wichtigsten ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden