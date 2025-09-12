Der erste Schulanfang als Großereignis? Das sagen Lehrerinnen und ein Familienberater

Ballons, Girlanden, Grußkarten und kleine Geschenke für die Schultüte. Schon Ende Juni nahm Vicky Boka vom Ulmer Deko-Laden „Hey Party“ Artikel zum Schulanfang in ihr Sortiment auf. „Das, was wir im Angebot hatten, kam gut an“, berichtet die Unternehmerin. Überrascht habe sie nur, wie früh manches ausverkauft war. Kurz vor Schulanfang sind nur noch Restposten übrig. Nicht nur die Girlande im Wohnzimmer und Heliumballons am Kinderstuhl machen den ersten Schultag zum Familienfest. Lehrkräfte beobachten seit Jahren, wie die Einschulung größer und größer gefeiert wird. Wie ein Wettbieten zwischen den Familien, sagen manche. Weil religiöse Feste an Bedeutung verlieren, sagen andere. Familienberater Thomas Schmider hat Ratschläge, was aus Sicht der Kinder am wichtigsten ist.
